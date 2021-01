Rogo nel condominio, otto persone intossicate

Palazzina Ater di cinque piani avvolta dal fumo e famiglie evacuate nel capoluogo giuliano. È successo alle 18 su strada per Longera, al civico 32. È qui che, per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Trieste, un incendio si è sviluppato al piano terra.

L'appartamento è occupato da un cittadino italiano che pare abbia acceso delle candele per scaldarsi. Sul posto due ambulanze per permettere al personale sanitario di prestare i soccorsi alle famiglie che hanno respirato il denso fumo; otto gli intossicati. Non ci sono al momento persone ustionate o in pericolo di vita.