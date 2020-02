Rogo nella notte a Erto e Casso

Nella tarda serata di ieri, un incendio è divampato vicino al paese di Erto, in località Sciavalle - Val da Ponte, via Val Zemola - vicino a una strada, su un'area di circa 1.500 metri quadrati; ha messo in serio pericolo il bosco e alcune case. Immediatamente la Protezione Civile è stata allertata e in pochi minuti i primi volontari del gruppo Anti Incendio Boschivo hanno raggiunto l'area.

Subito sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone e i pompieri volontari di Pieve d'Alpago e Longarone dal Veneto, per un totale di 25 uomini e sei automezzi. Grazie alla preparazione e alla velocità del personale intervenuto sul posto, in poco tempo l'incendio è stato domato.

Foto Protezione civile Fvg