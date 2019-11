Rogo nella notte alla Lavas di Brugnera

Incendio, nel cuore dela notte, alla Lavas srl di Brugnera, azienda produttrice di serramenti e infissi. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno all'una per il violento rogo in via Mazzini.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, attivata dalle numerose chiamate effettuate dai residenti nella zona del capannone in fiamme, ha allertato fin da subito un considerevole dispegamento di mezzi e uomini per avere ragione dell'incendio che sin da subito appariva preoccupante.

In pochi minuti venivano inviate squadre e mezzi da Pordenone, San Vito al Tagliamento, Maniago, Conegliano, Treviso, la chilolitrica della base di Aviano, il Carro Schiuma da Udine, i Carabinieri della Stazione di Sacile e l'ambulanza, in presidio, da Pordenone.

Dopo circa tre ore di duro lavoro, i pompieri, con non poche difficoltà di approvvigionamento idrico, sono riusciti ad avere ragione dell'incendio, mettendolo sotto controllo ed evitandone la propagazione agli uffici. Sorte avversa, invece, per i locali magazzino e produzione che non hanno avuto scampo e hanno subito ingenti danni.

Le cause sono attualmente al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco che effettuerà le necessarie indagini nelle prossime ore. La ditta è stata posta sotto sequestro.

In totale sono intervenuti 33 pompieri e 14 automezzi.