Romans, assalto al bancomat nella notte

Assalto allo sportello bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Villesse e Staranzano filiale di Romans d'Isonzo, questa notte, poco dopo le 3.

I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello automatico causando notevoli danni sia al distributore self di denaro contante sia alla stanza dove era stato installato e ai vani attigui. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, comandati dal Maggiore Barbara Salvo, per tutti i rilievi e gli accertamenti. È in corso la quantificazione del danno. I malviventi sono riusciti a fuggire.