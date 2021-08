Rompono il finestrino e svaligiano l'auto, presi poco dopo

I Carabinieri del Norm di Tolmezzo hanno arrestato per furto, in flagranza, due cittadini italiani di etnia rom, un 29enne pregiudicato, residente a Tavagnacco, e un 32enne incensurato, residente a Gemona del Friuli. I due da tempo erano finiti nel mirino dei militari, che hanno agito in stretta collaborazione con la Stazione di Lignano Sabbiadoro e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine, che ha coordinato tutta l’attività.

Martedì 10 agosto, sono stati sorpresi a Venzone subito dopo aver infranto il vetro anteriore di un’auto con targa austriaca, di proprietà di una coppia di turisti, che l’avevano posteggiata in località Pioverno, all’imbocco della stradina che conduce a un’ansa del Tagliamento. Dall’abitacolo i due avevano rubato una borsa da donna, contenente poche banconote e documenti personali, e una macchina fotografica completa di accessori del valore di circa 800 euro.

I due hanno cercato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati poco oltre dai militari, posizionati a poca distanza dal luogo del furto. La zona, in pochissimi minuti, era stata ‘cinturata’ con un dispositivo di pattuglie che ha coinvolto le Stazioni di Venzone, Gemona e Tolmezzo, che stavano presidiando le vicine località meta di turisti, specialmente stranieri. I militari sono riusciti anche a recuperare la preziosa macchina fotografica e la restante refurtiva, restituita ai legittimi proprietari.

Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Udine, a disposizione della Procura della Repubblica di Udine.