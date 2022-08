Ronchi, cadono pezzi di cornicione in largo Petrarca

Caduta di parte del cornicione, a Ronchi dei Legionari. Vigili del Fuoco e Polizia locale sono intervenuti in largo Petrarca dopo la segnalazione che, dalla facciata di una palazzina disabitata da tempo, si erano staccati dei pezzi d'intonaco.

Sono volati a terra ma, fortunatamente, non hanno colpito nessuno. I pompieri hanno messo in sicurezza la facciata, mentre la Municipale ha provveduto a transennare la zona.

Ora toccherà ai proprietari intervenire per scongiurare altri pericolosi distacchi. Quello delle abitazioni disabitate è ancora un problema non marginale in città. A pochi passi da questa palazzina sorge un edificio, quello che ospitava il panificio Gorghi, transennato ormai da parecchi decenni e il cui tetto è parzialmente crollato.