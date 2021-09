Ronchi, chiude al traffico via Roma

Da oggi e per almeno cinque settimane, a Ronchi dei Legionari sarà chiuso al traffico il tratto di via Roma compreso tra via della Santissima Trinità e piazza Oberdan.

Una chiusura che si rende necessaria per consentire a Irisacqua di procedere alla dismissione della vecchia conduttura idrica in cemento amianto e alla sua sostituzione con una tubazione di nuova generazione, propedutica anche agli interventi di riqualificazione, in atto, di piazza Oberdan.

Nelle scorse ore copia dell'avviso di chiusura, che contiene anche le deviazioni del traffico, è stato recapitato a mano da parte degli operatori della Polizia locale ai residenti e alle strutture commerciali della zona interessata dal cantiere. Gli agenti, che restano a disposizione per ogni necessità, hanno incontrato le utenze interessate.

Lungo via Roma, da via della Santissima Trinità al civico 3, sarà istituito il doppio senso di marcia per consentire il transito dei residenti, frontisti, fornitori e clienti delle attività commerciali. La circolazione lungo l'arteria sarà a senso unico di marcia da via Roma verso via Mazzini, a eccezione del mercoledì, dalle 7 alle 14, quando, in occasione dello svolgimento del mercato, sarà consentito il doppio senso ai residenti, frontisti, fornitori ed utenti dei negozi e servizi.

“Sono state valutate diverse ipotesi di lavoro – sottolinea il sindaco, Livio Vecchiet – ma, purtroppo, la chiusura si rende necessaria vista la sezione stradale troppo stretta. Tutte le attività commerciali e le abitazioni saranno accessibili. La svolta sarà consentita all'altezza della palestra Corpo Libero e continuerà a funzionare il parcheggio a fianco del parco Excelsior. E' evidente che ci saranno disagi, ma non si poteva procrastinare i lavori per la sostituzione della condotta idrica, visto che sarebbe stato deleterio realizzare l'intervento su piazaa Oberdan e poi spaccare nuovamente il manto stradale. Siamo a disposizione – ha concluso – per suggerimenti e per attenuare i disagi”.

I disagi alla circolazione continuano in piazza Oberdan e largo Petrarca, dove stanno proseguendo i lavori. Interventi che presentano alcuni problemi, vista la necessità della Soprintendenza di ispezionare l'area dopo il ritrovamento, nelle settimane passate, di un cunicolo a volta, con le pareti realizzate con grandi blocchi di pietra, della lunghezza di circa quattro metri. Potrebbe trattarsi, ma non si può stabilirlo con esattezza, dei resti di una vecchia roggia o della vecchia rete fognaria cittadina.