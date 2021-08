Ronchi dei Legionari, nuovo passaggio pedonale

Lavori completati. E' stato messo in sicurezza, a Ronchi dei Legionari, il passaggio pedonale all'uscita dalla galleria di piazzale Berlinguer. Anche qui, come in altre zone della cittadina, è stato scelto di realizzare un passaggio pedonale rialzato, fornito dell'adeguata segnaletica che, da un lato, mette in sicurezza i pedoni e, dall'altro, consente di creare una barriera per quegli automobilisti che, anche in pieno centro abitato, credono di trovarsi in una pista per la Formula 1. I punti cardine di questo nuovo intervento, spesa complessiva di 14mila euro, accanto al rialzamento del passaggio, sono anche l'introduzione del senso unico di marcia nel tratto terminale di via Verdi verso via dei Campi e l’istituzione del senso unico di marcia lungo via Colombo.



Attraversare la strada senza il rischio di finire sotto le ruote di qualche macchina, anche quando ci si trova dinnanzi alle strisce pedonali? Non è sempre impresa facile. Purtroppo sono ancora radi coloro i quali si arrestano per far passare un pedone, questione di educazione, ma in talune occasioni nemmeno la segnaletica sembra essere dalla parte di chi preferisce andare a piedi.



A Ronchi dei Legionari ci sono molti attraversamenti pedonali protetti, dotati di segnaletica orizzontale rialzata e di pannelli luminosi, ma ce ne sono altri, specie lungo le grandi direttrici di traffico, dove si passa con paura e rischio. E' il caso, ad esempio, delle strisce zebrate che si sviluppano tra via Dante e via Redipuglia, non lontano dalla chiesa di Maria Madre. Non è raro che, qui, i proprietari delle macchine pigino un po' troppo sull'acceleratore e, quando cala la sera, il passaggio non è illuminato e chi attraversa rischia di grosso.Stesso discorso lungo via D'Annunzio. Qui c'è un unico passaggio dotato di segnaletica verticale luminosa, quello accanto alla residenza protetta Corradini, mentre risultano essere molto pericolosi quelli esistenti lungo la stessa arteria stradale, specie quello vicino al cimitero comunale.