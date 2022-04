Ronchi dei Legionari piange la scomparsa di Fiorenzo Boscarol

Ronchi dei Legionari registra una scomparsa di quelle che fanno male al cuore. E' morto Fiorenzo Boscarol, fondatore dello Sci club Due e attuale vicepresidente del circolo delle Acli.

Boscarol era nato a Fratta di Romans il 27 ottobre del 1938 ma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia si era spostata a Ronchi. Dopo le scuole superiori a Gorizia, una lunga carriera lo vide protagonista nell'allora Cassa di risparmio.

Ronchi dei Legionari registra una scomparsa di quelle che fanno male al cuore. E' morto Fiorenzo Boscarol, fondatore dello Sci club Due e attuale vicepresidente del circolo delle Acli, a cui si era iscritto da giovanissimo.

Era stato uno dei tedofori in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, anno in cui gli venne conferita la Stella di bronzo al merito sportivo.

Boscarol era nato a Fratta di Romans il 27 ottobre del 1938 ma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia si era spostata a Ronchi. Dopo le scuole superiori a Gorizia, una lunga carriera lo vide protagonista nell'allora Cassa di risparmio.

La passione per lo sci era nata il 29 gennaio 1956, grazie a una gita a Sappada organizzata dal locale circolo delle Acli presieduto da Lodovico Cosolo, primo atto ufficiale della lunga tradizione ronchese. Da allora una o due uscite l’anno sulla neve erano prassi consolidata fino a quando, nel 1961, Fiorenzo Boscarol - che nel 1968 sarà il primo presidente del sodalizio - diede notevole impulso alla disciplina sportiva affrontata con vero spirito pionieristico.

Grazie al suo impulso presero vita realtà sportive e non. Iscritto alla Democrazia Cristiana, fu consigliere comunale dal 1983 al 1988, ma si candidò anche alle elezioni del giugno 2016. Attualmente era vicepresidente del circolo Giuseppe Toniolo. Alcuni anni fa aveva perso la moglie, Adriana Visintini.

Messaggi di cordoglio sono arrivati ai figli da più parti. “Rimane il ricordo di una persona – ha detto il presidente delle Acli, Franco Miniussi - che si è dedicata alla comunità con spirito di sacrificio”. E lo spirito di comunità e di grande collaborazione viene sottolineato anche dal sindaco, Livio Vecchiet.

Il Comitato provinciale dell'Us Acli si stringe al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Boscarol. “Ci lascia un amico e un fervente sportivo che nella sua vita ha dato tutto se stesso per lo sviluppo dello sport, a livello locale e regionale”, ha detto Flavio Pizzolato. “In particolare per dare la possibilità di fare sport anche a chi è meno fortunato. Il suo impegno nel mondo della disabilità fisica e intellettiva è stato e sarà un esempio per la sua società in primis, lo Sci Club Due di Ronchi dei Legionari, e per tutti”.