Ronchi dei Legionari, terminati i lavori in via San Lorenzo

Operazione compiuta. Sono stati completati nelle scorse ore, a Ronchi dei Legionari, i lavori di completa riasfaltatura di via San Lorenzo, nel tratto compreso tra via Volontari della Libertà e via D'Annunzio.

Un intervento, quello affidato a un'impresa specializzata con una spesa di 100mila euro, che è seguito ai lavori di riqualificazione dei marciapiedi anche se, in questo caso, solo da un lato tra via Verdi e via Stagni. Sono stati realizzati anche due rallentatori di velocità per rendere più sicura la strada. Obiettivo dell'amministrazione comunale, ora, è quello di reperire i fondi per la riqualificazione completa di tutti i marciapiedi che non godono proprio di un ottimo stato di salute.

Per quel che riguarda l'asfaltatura, realizzata dopo la fresatura del vecchio manto stradale e la sistemazione dei chiusini, dovrà essere ultimata con la realizzazione della segnaletica orizzontale. Nei mesi scorsi il Comune è intervenuto sulla prima parte dei marciapiedi. Quelli tra via Stagni e via Verdi saranno realizzati non più in asfalto, ma in calcestruzzo armato con finitura antisdrucciolo e spolvero al quarzo.

E' stato anche previsto l’inserimento delle marmette per i percorsi tattiloplantari per ipovedenti. Ora si deve necessariamente pensare al futuro. La scarsa o quasi nulla manutenzione, accompagnata dal maltempo e dalle intemperie, ha reso tutto il tragitto, da via D'Annunzio a via Verdi, su entrambi i lati, un vero e proprio campo di battaglia.