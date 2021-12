Ronchi dei Legionari vince la battaglia con Vodafone

Si è concluso con una vittoria su tutti i fronti per la municipalità ronchese il contenzioso che ha visto contrapposti, in una lunga vertenza, il Comune di Ronchi dei Legionari da una parte e il colosso di telefonia Vodafone dall’altra.

La controversia ha origine nel 2013, quando Vodafone chiese al Comune la riduzione della rata annuale prevista per l’installazione di un impianto di telefonia da 15mila a soli 516 euro, interpretando a proprio favore il combinato disposto della normativa di riferimento per gli impianti di telecomunicazioni e l’applicazione della Tosap.

Il Comune non accoglieva la richiesta e avviava un'azione di recupero forzoso delle somme dovute secondo contratto. Vodafone rispondeva con ricorso in sede amministrativa avverso la delibera e gli atti di recupero, presentando opposizione anche in sede civile al decreto ingiuntivo emesso dal Comune. Ebbene, i giudici di primo grado in sede amministrativa presso il Tar e di secondo grado del Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune in merito alla legittimità e correttezza degli atti adottati, mentre anche il tribunale di Gorizia, in sede civile, in relazione all’azione di recupero, ha sancito, con recente sentenza, pronunciamento ora passato in giudicato, le ragioni dell’ente.

A seguito, quindi, della condanna subita, Vodafone dovrà versare al Comune l’importo di 101.674,18 euro, comprensivi dell’importo dovuto per canoni pregressi per 76.796,51 euro ed 24.877,67 per spese di soccombenza.

“Un risultato straordinario, considerando le forze in gioco e la materia del dibattere, la quale ha visto diverse controversie svilupparsi in Italia e che non sempre, va messo in risalto, si sono concluse a favore degli enti pubblici. Un risultato che, in questo caso, anche grazie alla correttezza degli atti amministrativi adottati dall’ufficio patrimonio che ha anche seguito tutto l’iter della causa – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet - ha portato al recupero dell’importante somma. Mi corre l’obbligo di ringraziare l’operato del nostro ufficio patrimonio preposto e che, con grande competenza e professionalità, ha saputo gestire e vincere questo contenzioso”.

Tutto parte quando, nel 2008, il Comune concede un’area comunale per una superficie dica 50 metri quadrati, in via Granatieri. Il contratto prevedeva anche la possibilità dell’estensione ad eventuali altri gestori, previo atto specifico da concordarsi con il Comune, prevedendo un aggiornamento del canone iniziale. Così, nel 2010, Vodafone presenta un'istanza per sublocare ad ulteriore gestore, nello specifico Wind, proponendo un aggiornamento del canone ed un aumento di superficie

La richiesta veniva accolta con l’autorizzazione all’occupazione di ulteriori 15 metri quadrati e con un adeguamento del canone di ulteriori 5mila portandolo in totale a 15mila, confermando la scadenza al 4 dicembre 2017. Tre anni dopo la stessa azienda telefonica chiedeva l’applicazione del solo pagamento della Tosap per l’occupazione dell’area comunale, pagando l’importo minimo previsto di 516,16 euro.