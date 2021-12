Ronchi, fiamme all'esterno di un capannone

Paura questa notte, a Ronchi dei Legionari, in località Vermigliano, in via del Cotonificio, dove, per cause in corso di accertamento, intorno alle 21, è scattato l'allarme per un vasto incendio scoppiato all'esterno di una fabbrica dismessa, in prossimità di un supermercato.

Viste le numerose chiamate al 112, dal Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia sono partiti a sirene spiegate tre mezzi, per dare supporto ai colleghi del Distaccamento di Monfalcone, subito giunti sul posto.

Si temeva, infatti, che a bruciare fosse un intero stabilimento. L'area interessata dalle fiamme era compresa in una zona di capannoni dismessi, quelli che facevano parte anche dell'ex cotonificio.

All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco si è potuto appurare che a bruciare era, in realtà, unicamente una quantità di materiale edile stoccato all'esterno dell'opificio.

Le fiamme sono state domate nell'arco di un'ora e mezza. Nessun altro immobile produttivo è rimasto coinvolto nel rogo. Sul posto anche i Carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento, non si esclude il dolo.