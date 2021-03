Ronchi, il Covid miete un'altra vittima

Il Covid ha mietuto un'altra vittima a Ronchi dei Legionari. Il terribile virus ha avuto la meglio anche su Paolo Calligaris, classe 1947, già titolare del famoso negozio Utensiltecnica di Monfalcone.

Paolo, purtroppo, non ce l’ha fatta, dopo un mese di ricovero al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara a Trieste e ha cessato di vivere domenica scorsa.

Nato e vissuto sempre a Ronchi dei Legionari, in via D’Annunzio angolo via Wagna, in quella che, un tempo, era stata la casa dei nonni Fumis, costruttori, fin da ragazzo aveva manifestato un grande interesse per l’elettronica.

Si era impiegato all’utensileria Bertoldo, che si trovava vicino ai Fiori Cudin in via D’Annunzio, proprio a Ronchi dei Legionari. Negli anni Settanta, poi, la famiglia aveva aperto il famoso e frequentato negozio Utensiltecnica di largo Anconetta, gestito poi da Paolo fino alla meritata pensione. Ha affiancato, da sempre, accanto alla sua professione, svolta con precisione, tenacia e capacità, una grande passione, coltivata fin da ragazzo, quella per la cinofilia e per il mondo animale, diventando apprezzato e pluripremiato allevatore e istruttore cinofilo ed ospitando, al suo centro cinofilo utilità della Mainizza, manifestazioni nazionali e internazionali di grandissimo livello e con un enorme seguito di esperti e di pubblico.

Egli stesso, nel 1988, aveva partecipato con successo al campionato mondiale a Münster, con il suo fedelissimo cane Eros. Da lì, una fortunata attività di allevatore con le cucciolate di Hause Calligaris, apprezzate in tutta Europa. Tra le tante soddisfazioni quello di aver fornito dei cuccioni anche ad alcune forze di Polizia per la loro attività operativa in diversi campi. Lascia la moglie Sandra, che ha condiviso con lui la passione per la cinofilia e tutta una vita fatta di amore e di passione. Non ci saranno funerali, ma solo una cerimonia di commiato senza la partecipazione delle persone, ma solo ristretta alla famiglia. La salma di Paolo Calligaris riposerà nella tomba di famiglia del cimitero comunale di via D'Annunzio.