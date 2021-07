Ronchi, impiegato fermato in auto con tre chili di marijuana

Nei primi giorni di luglio la Polizia di Stato di Gorizia ha concluso un’articolata indagine che ha portato al sequestro di un cospicuo quantitativo di stupefacente e all’arresto di un impiegato quarantenne residente a Ronchi dei Legionari.

Il personale del Settore di Polizia Anticrimine del Commissariato Distaccato di Monfalcone ha fermato l’uomo a bordo della sua auto a Ronchi dei Legionari, sorprendendolo in possesso di sei confezioni termosaldate contenenti in totale circa tre chili di marijuana e una modica quantità di cocaina. La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare un ulteriore quantitativo di marijuana, un’altra dose di cocaina, sostanze da taglio, un bilancino di precisione, attrezzi e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’operazione è nata da un sequestro effettuato alcuni giorni prima, sempre nel comune di Ronchi dei Legionari, di 156 grammi di marijuana a carico di un operaio di 40 anni; nell’occasione l’uomo era stato arrestato e le successive indagini hanno permesso di individuare nell’impiegato il soggetto che gli aveva ceduto la droga.

Sono in corso mirate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gorizia, per risalire alla provenienza degli stupefacenti sequestrati, il cui valore ammonta a oltre 30.000 euro.