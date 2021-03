Ronchi in lutto per l'ultimo saluto a don Renzo Boscarol

La bara di legno chiaro adagiata a terra su un tappeto. Sul nastro che l'avvolge il cordoglio della sorella, della comunità cristiana e dell'amministrazione comunale. All'esterno i labari e i gagliardetti delle associazioni e una foto, realizzata dall'amico Federico Leban, che lo ritrae assieme a Papa Francesco.

Ronchi dei Legionari, alle 14 precise di ieri, ha accolto, nella chiesa di Santo Stefano, in quel rione dove era nato nel 1944, don Renzo Boscarol, parroco di San Lorenzo scomparso domenica scorsa dopo esser stato ricoverato a causa del Covid. E oggi, alle 15, la chiesa arcipretale gli tributerà l'estremo omaggio.

Ad accoglierlo, ieri, il sindaco, Livio Vecchiet, il vicesindaco, Paola Conte, ma anche il decano, don Paolo Zuttion, il rettore del seminario, don Loris Della Pietra, e il parroco di Maria Madre, don Umberto Bottacin. E, poi, la bandiere degli scout, della Protezione civile, delle Acli, della filarmonica Verdi, dell'As Ronchi calcio, dell'associazione nazionale alpini e dei Donatori di sangue, con le quali il sacerdote ronchese aveva da sempre un legame molto particolare.

“Lo accogliamo nella sua borgata natale – ha detto don Mirko Franetovich – e alla tristezza del distacco aggiungiamo la gioia di un dono grande che ci è stato concesso, quello di aver conosciuto un fratello e una guida sapiente della nostra comunità. Una vita vita attenta e discreta che ci induce a essere uniti”.

La bara è stata salutata dalla Polizia locale e da almeno 200 persone che, tristi e con i volti segnati dalle lacrime, hanno iniziato il lungo pellegrinaggio che si è concluso alle 21.30.

Tra i tanti anche il sindaco di Staranzano, Riccardo Marchesan, che ha sottolineato come quella di don Boscarol sia una perdita grave per tutta la comunità. “Ronchi dei Legionari ha perso un uomo dal grande spessore morale – ha detto – ma questo distacco è doloroso anche per la gente che rappresento”.

Oggi, come detto, i funerali. La cerimonia funebre sarà presieduta dall'arcivescovo di Gorizia, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli. Alle 8.30, il trasferimento nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Qui l'omaggio potrà avvenire sino 13, quindi la chiesa sarà chiusa per le operazioni di sanificazione e di preparazione alla cerimonia. Alle 15 il rito funebre, cui seguirà la tumulazione nella tomba dei sacerdoti ronchesi. L'amministrazione comunale, che sarà presente con il gonfalone, ha proclamato, dalle 12, il lutto cittadino.