Ronchi, oltre 400 verbali della Polizia locale

Sempre più incisiva l'azione della Polizia locale di Ronchi dei Legionari e non solo sul fronte dell'attività legata al rispetto delle norme del codice della strada. I dati illustrati dal sindaco, Livio Vecchiet, e dal comandante, commissario capo Paola Trinco, sono eloquenti.

Dal primo gennaio al 31 marzo sono stati 417 i verbali contro automobilisti, motociclisti e ciclisti indisciplinati. A questi vanno aggiunti 16 tra rimozioni di veicoli, fermi e sequestri amministrativi.

La Polizia locale possiede l'autoscanner: sistemato su uno dei veicoli o montato su un cavalletto, legge la targa del mezzo ‘puntato’ e, nel giro di pochi secondi, attingendo a una banca dati del dipartimento dei trasporti terrestri, permette agli operatori di appurare se esso sia, o meno, coperto da polizza obbligatoria e se la revisione sia stata effettuata.

Sono stati 12, ancora, i verbali per il mancato rispetto dei regolamenti comunali, tra i quali quello che riguarda il conferimento delle immondizie, è stata emessa un'ingiunzione per violazioni amministrative, ma sono stati emessi anche 6 verbali per il mancato rispetto alle normative anti-Covid. Sono stati rilevati sette incidenti stradali, di cui cinque con feriti, 15 sono state le attività con l'utilizzo del telelaser sul territorio, mentre 11 quelle legate all'esame delle immagini del sistema di sorveglianza per indagini proprie o per conto di altre forze di Polizia.

Ben 50 i controlli riferiti all'ambiente o ai cantieri edili, mentre 34 sono state le ordinanze di viabilità. Ci si è occupati di 40 cessioni di fabbricato e di 58 notifiche di ospitalità, in aumento, nelle ultime settimane, per l'arrivo di numerosi cittadini ucraini. E, ancora, 23 atti di carattere economico e finanziario, 20 notizie di reato, 21 autorizzazioni per parcheggio invalidi e 10 notifiche per conto della Prefettura e della Procura. Infine 5 le autorizzazioni per insegne pubblicitarie.

“Un'attività – sono state le parole del primo cittadino – che riassume la complessità e la varietà dei compiti che sono affidati alla nostra Polizia locale. Negli ultimi anni sono stati compiuti dei notevoli passi in avanti anche in questo delicato settore, ma non parlo solo di assunzioni e di dotazioni. Credo che la professionalità degli operatori sia notevolmente cresciuta e debbo dire grazie, anche a nome dell'assessore, Alessandro Troiano, alle donne ed agli uomini di questo servizio per quello che fanno, quotidianamente, a favore della nostra comunità”.