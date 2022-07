Ronchi, si apre una buca in largo Petrarca

Una buca larga una quindicina di centimetri e profonda almeno 30. E' quella che si è aperta a Ronchi dei Legionari, nel centralissimo largo Petrarca.

La causa, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riconducibile al gran caldo che ha effetti devastanti sul manto stradale. Ma il cedimento sarebbe anche legato al fatto che, nella zona, scorreva un tempo, sotterranea, la vecchia roggia e il sottosuolo presenta, dunque, delle vere e proprie cavità.

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno immediatamente avvisato la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che hanno sondato il terreno appurando che la la buca potrebbe, se non venissero, nei prossimi giorni, adottati dei provvedimenti urgenti, anche allargarsi e diventare ancor più pericolosa.

Sul posto anche il sindaco, Mauro Benvenuto che, per mettere in sicurezza la strada, ha allertato il coordinatore, Michele Micheluzzi e una squadra della Protezione civile.

Un buco sul ciglio della strada. Non troppo evidente in superficie, ma evidentemente profondo. Una falla che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non si fosse intervenuti con una certa celerità. Specie per chi percorre la strada in bicicletta o in sella a scooter o moto.

“Ringrazio le forze dell'ordine e la Protezione civile per il loro operato - ha detto il primo cittadino - anche se quanto fatto è solo un'operazione per arginare l'emergenza. Lunedì mi confronterò con il mio servizio tecnico per elaborare un piano d'azione che possa permettere, nel giro di poco tempo, di affidare ad una ditta il rifacimento dell'intero manto stradale che, come ho potuto notare, presenta altre situazioni di possibile cedimento. L'arteria stradale in questione deve essere rifatta da cima a fondo in tempi brevi per evitare episodi del genere e, quindi, preservare l'incolumità delle persone”.

I resti di una vecchia struttura. Un cunicolo a volta, con le pareti realizzate con grandi blocchi di pietra, della lunghezza di circa 4 metri. Sono quelli che, ad agosto scorso, sono venuti alla luce a Ronchi dei Legionari durante i lavori di riqualificazione di piazza Guglielmo Oberdan. Il manufatto, costruito molto probabilmente nella metà dell'Ottocento, è stato scoperto dinnanzi alla palazzina che, un tempo, ospitava lo storico panificio Gorghi.