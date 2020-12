I Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo e i pompieri di Udine con l'autoscala, stanno intervenendo per un fabbricato che sta crollando a Ronchis, in via San Mauro.

Sul posto il sindaco e gli agenti della Polizia Locale Intercomunale di Latisana per la chiusura della strada. Pare sia necessaria la demolizione della casa per pericolo di crollo di tutta la struttura.