Ronchis, incendio in una ditta di recupero rottami

Allarme questa notte intorno alle 2.30 in via dei Lustrei a Ronchis. Per cause in corso di accertamento, comunque accidentali (pare per autocombustione), si è sviluppato un rogo che ha interessato le aree esterne della ditta Camilot, una realtà molto nota che si occupa di recupero materiali.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, del Distaccamento di Latisana, i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo e i Vigili del Fuoco Volontari di Lignano Sabbiadoro, oltre alla Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Latisana.

L'incendio è stato circoscritto al deposito e non si è propagato allo stabilimento. Sono in corso le operazioni di smassamento, che proseguiranno per buona parte della mattinata. Nessuna persona è rimasta ferita.

Lo Studio Tutino è stato incaricato, tramite l’avvocato Santo Tutino e il consulente del lavoro Simone Tutino, di comunicare all’utenza la continuità aziendale, senza alcun disservizio per i clienti finali e i dipendenti. "Fortunatamente le procedure e le attenzioni degli Imprenditori Camilot hanno fatto si che tutto restasse contenuto, senza ulteriori rischi per lo stabilimento. La divisione dei materiali, lo stoccaggio e i dispositivi di protezione sono sacri e salvavita e hanno funzionato", si legge nella nota. "Non gravi i danni, quindi, alla struttura. Da parte dell'azienda, il ringraziamento ai pompieri e ai militari dell'Arma per il loro pronto intervento. Al momento - conclude la comunicazione - non è stato disposto alcun provvedimento dell’Autorità".