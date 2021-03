Ronchis, tre feriti nello schianto tra due auto

Incidente nella tarda mattinata a Ronchis. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale del Corpo Intercomunale Riviera Bassa Friulana, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati un Fiat Fiorino condotto da un uomo di 80 anni di Latisana, e una Renault Clio a bordo della quale viaggiavano padre e figlia, entrambi di Varmo. Sono questi ultimi che sono rimasti feriti, trasportati all'ospedale. Contuso il pensionato. Non paiono in condizioni serie.

L'incidente si è verificato intorno alle 11, in via Lignano, all'altezza del civico 21, di fronte al ristorante La di Fulin.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana e il servizio stradale Flora e Costantin per la rimozione dei mezzi incidentati e per la pulizia della carreggiata.