Rotatoria tra viale Venezia e via ternova, modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rotonda, dal 26 settembre al 30 novembre in viale Venezia a Udine, in prossimità dell’intersezione con via Ternova e con il parcheggio del supermercato Lidl, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli nelle aree interessate dai lavori.

Le carreggiate subiranno un restringimento che sarà regolato da segnaletica con possibilità di istituire per brevi momenti il divieto di transito. Sarà inoltre vietato il transito nella corsia dei veicoli lenti antistante il parcheggio con conseguente deviazione del flusso veicolare in uscita sul viale principale su un percorso appositamente predisposto. Saranno anche realizzati degli attraversamenti pedonali temporanei.



In via Ternova sarà istituito il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli nelle aree interessate dai lavori. All’intersezione con viale Venezia sarà in vigore il “Senso Vietato”, la chiusura dell'ntersezione ed il conseguente obbligo di proseguire diritti in direzione “centro Città”; all’intersezione con via San Rocco sarà posizionato il segnale “Strada senza uscita”.



Nelle aree di intersezione (Venezia-Ternova; Venezia-Gabelli; Gabelli-San Rocco; San Rocco-Ternova) sarà apposto il segnale con l'indicazione per raggiungere la “Casa di cura “Città di Udine”.

I veicoli arrecanti intralcio saranno rimossi.