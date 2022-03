Rotoballe in fiamme a Budoia

Un grosso incendio si è propagato in un fienile presente a Budoia nel primo pomeriggio. Ad andare in fiamme, dalle 14.30 circa, duecento rotoballe dell'Azienda agricola Del Maschio, collocate in un deposito in via Pedemontana. Impegnativo il lavoro dei pompieri che hanno lavorato per oltre due ore prima di riuscire a domare il rogo.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco giunti da Pordenone, aitati dai colleghi americani giunti dalla Base di Aviano. A collaborare anche gli uomini della forestale e della Protezione civile locale.

Ingenti i danni. I Vigili del fuoco sono stati impegnati con 2 squadre e 3 autobotti supportate da un’ulteriore autobotte del comando Vigili del fuoco di Treviso, un’autobotte kilolitrica del comando Vigili del fuoco di Udine e un’autobotte kilolitrica giunta in supporto dalla base USAF. Il deposito conteneva circa 300 rotoballe.