Rotta Balcanica, 42 migranti fermati a San Dorligo della Valle

L'emergenza Coronavirus sembrava aver apparentemente fermato l'immigrazione clandestina, in particolare lungo la Rotta Balcanica. Oggi martedì 21 aprile, invece, dopo un mese di mancati fermi, arriva la notizia di 42 migranti, tra cui 5 minorenni, fermati dalla Polizia di frontiera a San Dorligo della Valle.

Viste le misure di contenimento dell'epidemia da Coronavirus, ai migranti è stata subito misurata la temperatura all'interno della tenda allestita davanti alla caserma di Fernetti. Ora alcuni dei 42 stranieri dovranno essere sottoposti a quarantena di due settimane a Villa Nazareth, a Trieste, mentre altri saranno dislocati in altre regioni su disposizione del prefetto di Trieste Valenti che ha ottenuto il via libera dal Ministero dell' Interno