Rotta balcanica, a Gorizia oltre 700 rintracci dalla fine del lockdown

La Polizia di Stato della provincia di Gorizia e le altre forze di polizia nei primi otto mesi del 2020 sono state particolarmente impegnate nella gestione del flusso migratorio dalla rotta balcanica che sta interessando in modo rilevante anche il territorio isontino.

L’invio, da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di ulteriori rinforzi, anche dell’Esercito, ha permesso di rendere più efficaci le attività di controllo dei migranti, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica.

Dal termine del lockdown, a metà maggio, gli stranieri rintracciati da tutte le forze di polizia nell'Isontino sono stati oltre 700, prevalentemente nel corso dei servizi mirati sotto la regia della Polizia di Frontiera; gli irregolari riammessi in Slovenia, in base agli accordi bilaterali tra i due Paesi, sono stati 220, mentre i passeur arrestati sono stati cinque, di svariate nazionalità: ucraina, romena, russa e afgana.

Le modalità d'ingresso illegale hanno registrato l’impiego di taxi, station wagon o furgoni e, in un caso, anche il passaggio della frontiera a piedi. Il flusso migratorio ha interessato di riflesso anche gli operatori del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo che, dal 16 dicembre, giorno della sua apertura, hanno dovuto operare in un contesto reso ancora più difficile dall’emergenza sanitaria, ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione dei contagi da Covid-19.

Da dicembre sono stati accolti 399 stranieri, 156 dei quali sono stati rimpatriati, con l’impiego di speciali voli charter, nei rispettivi Paesi di provenienza che ne hanno riconosciuto la cittadinanza.