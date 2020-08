Rotta balcanica, ancora arrivi di clandestini in Friuli

Nuova ondata di rintracci e segnalazioni di cittadini stranieri provenienti dalla Rotta Balcanica, nelle prime ore di questa notte, lunedì 10 agosto 2020, in provincia di Udine. Si tratta di circa 20-22 migranti segnalati dalle persone in transito sulle principali strade dei paesi di Reana del Rojale, Buttrio, Pozzuolo del Friuli e Cividale del Friuli.

In parte sono stati identificati dai Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e di Palmanova. Intorno alle 7 di questa mattina, poi, una ventina di migranti è stata ulteriormente segnalata da persone in transito lungo la regionale 353, a Pozzuolo del Friuli (allertata la Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Latisana).

Tra loro ci sono alcuni minorenni che sono stati affidati a delle strutture per minori non accompagnati dal Friuli Venezia Giulia.

La nuova destinazione, per triage e accoglienza (dopo l'istituzione della zona rossa a Castellerio di Pagnacco, e con la ex caserma Cavarzerani di Udine nelle stesse condizioni 'off' per i nuovi ingressi), è la caserma Meloni di Tarvisio.

Qui, parte dei migranti che erano stati accolti sono stati trasferiti altrove, nel fine settimana. Il prefetto di Udine ha fatto appello ai sindaci affinché rendano disponibili strutture presenti sul loro territorio comunale, trattandosi di una situazione di contenimento di tipo sanitario.