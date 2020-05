Rotta balcanica, intercettati 35 richiedenti asilo

"In questo periodo di quarantena, visto l'impiego di esercito, elicotteri e droni, abbiamo riscontrato l'assoluta possibilità di controllare capillarmente il territorio e la Slovenia ci ha pure dimostrato che la chiusura dei confini è una possibilità che i Paesi prendono per tutelare i propri interessi: il fatto che oggi tra Fernetti e Montedoro siano stati rintracciati 35 richiedenti asilo fa capire che evidentemente manca semplicemente la volontà di controllo del territorio da parte del Governo". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, aggiungendo che "oltre una trentina di richiedenti asilo sono un peso in questo periodo di emergenza che Trieste non può sopportare, anche per la necessità di far svolgere loro il periodo di quarantena".

"Chiediamo dunque - conclude Roberti - un chiarimento al ministro dell'Interno Lamorgese e un confronto con la Slovenia per fermare immediatamente ogni arrivo sul territorio adesso e in futuro".