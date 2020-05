Rotta balcanica, intercettati oltre 160 migranti a Trieste

Sono oltre 160 i migranti rintracciati nelle ultime ore tra Basovizza e la periferia di Trieste. Questa mattina, nei pressi del bivio ad “H”, l'Esercito assieme al personale del Settore Polizia di Frontiera Terrestre ha fermato 68 stranieri, che sono stati trasportati nella Caserma di Fernetti per le operazioni di foto-segnalamento.

Sempre nel corso della mattinata, la Squadra Volante della Questura e le pattuglie del Commissariato Polo San Sabba hanno rintracciato altri 72 migranti nella zona di via Valerio, ai quali si sono aggiunte cinque persone trovate dalla Polizia Ferroviaria nei pressi della Stazione Centrale, una dalla Polizia Marittima e altre 15 individuate sempre dai militari dell’Esercito dislocati in zona altipiano, nei pressi di Basovizza.

Gli stranieri, tutti uomini e per la maggior parte provenienti da Pakistan e Afghanistan, camminavano a piedi, in piccoli gruppetti, per le strade vicine alla zona boschiva circostante. Dopo un primo controllo sanitario, sono stati trasportati, anche grazie all’ausilio di Trieste Trasporti, nei locali della Polizia di Frontiera Marittima e Terrestre per l’identificazione e gli accertamenti relativi alla posizione sul territorio nazionale.

I migranti, all’esito delle operazioni burocratiche svolte dal personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano, saranno trasportati nelle strutture di accoglienza individuate dalla Prefettura, per poter trascorrere il periodo di sorveglianza sanitaria previsto dalla normativa in materia di Covid-19.

Tutti i migranti hanno richiesto la protezione internazionale.

L'allarme per la ripresa degli arrivi lungo la rotta balcanica nell'area triestina era stato lanciato, nei giorni scorsi, dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti che aveva denunciato anche un continuo via vai dai siti di accoglienza predisposti per l'isolamento. Quattro le location al momento individuate per l'accoglienza, ma è in fase di allestimento anche un 'campeggio', dove potranno essere alloggiati in sicurezza.