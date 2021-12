Rotta balcanica, morta la bambina dispersa nel fiume Dragogna

Ritrovata senza vita la bimba turca di dieci anni che era dispersa dal tardo pomeriggio di ieri. La piccola, assieme alla mamma e a tre fratelli, stava attraversando il fiume Dragogna, al confine tra Croazia e Slovenia, dopo aver percorso la rotta balcanica.

Era probabilmente sulle spalle della mamma, quando la corrente del fiume in piena l'ha portata via.

Il ritrovamento del corpo, ha riferito la polizia istriana, è avvenuto a circa 400 metri dal luogo della scomparsa. Le ricerche, da parte di poliziotti sloveni e croati, con squadre di sommozzatori, soccorso alpino, vigili del fuoco e croce rossa (una cinquantina di persone), erano iniziate immediatamente dopo che la piccola era stata strappata alle braccia della madre.

La donna, 47 anni, si era riuscita a salvare aggrappandosi a un albero. Sotto choc, era stata recuperata dai soccorritori e condotta in ospedale. Altri due figli della donna, di 18 e cinque anni, avevano già raggiunto la sponda slovena del fiume, mentre il terzo, di 13 anni, si trovava ancora sul lato croato. I tre figli sono stati affidati ai servizi sociali mentre la donna, dopo le cure, è stata accompagnata in un centro per richiedenti asilo.

"Ci faccia riflettere la morte di questa bimba su un vicino e familiare confine europeo, scuota almeno per un giorno gli animi di chi guarda a queste persone come a un'onda di pericolosi 'invasori'. La questione della rotta balcanica non si può banalizzare e non sarebbe giusto sottovalutarla, ragioniamo in termini globali, ma prima di tutto si deve ricordare che stiamo parlando di esseri umani, pronti ad affrontare qualunque rischio pur di cambiare vita. Non ci saranno muri a trattenerli se non contribuiremo a costruire pace e opportunità nei Paesi di provenienza", afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd).