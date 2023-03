Rotta balcanica: nel 2023 gli arrivi potrebbero superare quelli dell’anno scorso

Numeri destinati a crescere e a superare il record dello scorso anno. La rotta balcanica attraverso la quale arrivano migliaia di migranti in Friuli Venezia Giulia, 13 mila nel 2022, potrebbe continuare a crescere visto che, rispetto agli scorsi anni, non c’è stato un vero e proprio stop nei mesi più freddi. A incidere, secondo il presidente di Ics Gianfranco Schiavone, non sarà il decreto presentato a Cutro dal Governo: “è solo fumo negli occhi. La realtà è che la tragedia di Cutro è figlia dell’atteggiamento dell’Unione Europea e dei paesi della rotta balcanica che spinge donne e bambini a provare a passare dal mare non essendo quella terreste la strada più sicura. Questo comporterà che a guadagnare - sempre secondo Schiavone - saranno i trafficanti di uomini».

Lorenzo Tamaro, segretario provinciale di Trieste del Sindacato autonomo di Polizia, parla invece di una attenzione cresciuta sul tema dell’immigrazione dopo il consiglio dei ministri “da tempo noi del Sap rivendichiamo come la rotta balcanica sia una alternativa a quella via mare e i numeri sono cresciuti in maniera notevole in particolare in questi mesi aumentando la preoccupazione per l’estate. Mancano personale e strutture - aggiunge Tamaro - e servono poi accordi con Slovenia e Croazia per i rimpatri. Rispetto al passato però, finalmente, c’è attenzione sul tema”