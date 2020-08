Rotta Balcanica, nella notte rintracciati due gruppi di migranti

Ancora migranti rintracciati in provincia di Udine, nelle prime ore di oggi. Poco dopo le 2 di questa notte, domenica 2 agosto 2020, a San Giovanni al Natisone, nella zona di Cascina Rinaldi, sono stati segnalati da alcuni cittadini in transito che li hanno notati mentre camminavano a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Giovanni al Natisone che hanno fermato una dozzina di persone, tutti i maschi provenienti dalla Rotta Balcanica vicino alla stazione ferroviaria del paese.

Sempre questa notte, ma poco prima delle 5, un altro gruppo è stato segnalato a Manzano, lungo via Trieste. Gli stranieri, anche in questo caso tutti uomini, stavano camminando in direzione Udine.

Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova e della Stazione di Manzano per le operazioni di identificazione. I migranti sono stati portati nell'ala del seminario arcivescovile di Castellerio, a Pagnacco, per il triage. Saranno avviati poi alla quarantena fiduciaria.