Rotta balcanica, sgominata una banda di trafficanti di uomini

Dai 4/5mila euro per il viaggio dalla Bosnia all’Italia ai poco più di 300 euro per attraversare la Slovenia dalla Croazia all’Italia. Sono queste le cifre che una organizzazione criminale di sei persone chiedeva ai migranti che cercavano di entrare nell’Unione europea. Le indagini sono state eseguite dal settore Criminale del dipartimento di polizia di Capodistria e si sono concluse a inizio agosto, la notizia è stata però comunicata solo oggi. Sono stati arrestati un 31enne di Lubiana che insieme a un 33enne della Bosnia Erzegovina era al vertice dell’organizzazione, tre sloveni tra i 20 e 21 anni che si occupavano del trasporto e un kosovaro di 43 anni, sempre portatore dei migranti, ma residente in Italia.

La perquisizione è scattata il 4 agosto e i due capi avevano precedenti specifici, il bosniaco era stato condannato nel 2019 sempre per traffico di essere umani. Nel corso dei controlli sono stati rintracciati cellulari, ora oggetti di indagine per capire se ci sono altre persone coinvolte, e anche della droga seppur in modica quantità. Sono tre gli episodi documentati dalle forze dell’ordine, uno concluso con un inseguimento su suolo italiano al termine del quale proprio uno dei componenti della banda, il kosovaro, era stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Trieste.

L’organizzazione criminale usava documenti falsi per noleggiare dei furgoni sul suolo sloveno, complessivamente ai sei sono stati contestati 17 ingressi illegali in Slovenia di migranti provenienti da Bangladesh, Iraq, Iran e Afghanistan. Il guadagno è stimato tra i 68 mila euro e gli 85 mila e, come detto, il trasporto costava dai 4 ai 5 mila euro dalla Bosnia e circa 350 euro, ma è una stima, per attraversare la Slovenia. I criminali fornivano anche vestiti, cibo e acqua per il viaggio.