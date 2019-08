Roulotte si sgancia ed esce dalla carreggiata

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Grado, dove una roulotte si è staccata dall’auto che la trainava, di proprietà di turisti tedeschi, ed è finita nel verde attiguo (foto Antonio Boemo).

Attimi di panico per i villeggianti che stavano transitando lungo la strada provinciale 19 che da Monfalcone porta all’Isola del Sole. Appena entrati nella zona di Pineta, probabilmente in quanto mal agganciata, la roulotte si è staccata e ha percorso un tratto di strada autonomamente. Fortuna ha voluto che non sia andata in direzione opposta o avrebbe potuto creare non solo disagi ma anche qualche danno ben più grave, visto il traffico che, specialmente in questo periodo, si muove lungo quella direttrice.

A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco e i carabinieri che hanno provveduto a riaprire la carreggiata, momentaneamente chiusa per evitare danni o ulteriori incidenti, oltre che a spostare il mezzo con un’autogru.