Roveredo, furto nella piazzola ecologica

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato per furto aggravato in concorso una 51enne e un 30enne, entrambi di origini rumene, residenti a Pordenone, con precedenti. Ieri, intorno alle 20, il vicesindaco di Roveredo in Piano ha chiamato il 112 segnalando la presenza della coppia nella piazzola ecologica.

Quando sono arrivati i militari, i due si stavano appropriando di materiale elettrico in disuso. Erano entrati probabilmente tagliando la rete di recinzione ed erano in procinto di allontanarsi con circa 60 chili di rifiuti (trapani e cavi vari di scarso valore economico) che veniva contestualmente sequestrato e affidato agli aventi diritto in custodia giudiziaria. La Questura di Pordenone ha proposto anche un foglio di via obbligatorio dal Comune di Roveredo in Piano.