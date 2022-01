Un cittadino statunitense di stanza alla base Usaf di Aviano è rimasto coinvolto la scorsa notte, intorno alla una e mezza, in un incidente in via Pionieri Dell'Aria, nel territorio di Roveredo in Piano.

Al volante della sua vettura non è riuscito a mantenere l'assetto e si è schiantato contro una rotonda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e sono stati allertati anche i sanitari ma per lo statunitense pare non vi siano state particolari conseguenze.