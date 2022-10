Un 30enne è rimasto vittima, questa mattina, di un incidente lungo via Marconi, a Ruda. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del suo scooter ed è rovinato a terra, riportando diversi traumi agli arti. Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi.

Dopo la chiamata di aiuto, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano che ha soccorso l'uomo, poi trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Palmanova in condizioni serie.