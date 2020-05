Rovina sull'asfalto con lo scooter, ferita una giovane

Incidente poco dopo le 21.30 in via Aquileia, a Majano. Una giovane donna che stava viaggiando in sella al suo motorino ha perso il controllo del mezzo ed è rovinata malamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con un'ambulanza e i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli che hanno supportato il personale medico illuminando l'area con una torre faro.

La scooterista, della zona, è sempre rimasta cosciente; ha riportato lesioni alle gambe e alle mani ed è stata trasportata all'ospedale di San Daniele del Friuli per precauzione. Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i Carabinieri. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.