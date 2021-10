Rovina sull'asfalto, gravissimo un motociclista

Versa in gravissima condizioni un uomo di 32 anni, di Faedis, che intorno alle 13.30 ha perso il controllo della sua moto, in maniera autonoma, andando a schiantarsi sull'asfalto, in via Cjarande, nel quartiere udinese di Godia.

Soccorso in codice rosso dall'equipaggio di un'ambulanza, è stato accolto in ospedale a Udine, al Santa Maria della Misericordia.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Udine e gli agenti della Polizia locale del capoluogo friulano per tutti gli accertamenti, i rilievi e la viabilità.