Rovinosa caduta in bici, ciclista in stato confusionale

Cade con la bicicletta lungo una strada sterrata, batte la testa ed entra in uno stato confusionale. Riesce a chiamare i soccorsi, che si attivano per individuare la sua posizione. Protagonista un uomo di 69 anni, di Udine, uscito da casa intorno alle 12.30 di oggi.

Dopo l'allarme si sono attivati i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Carabinieri della Radiomobile. L'uomo è stato individuato intorno alle 15 lungo una strada sterrata, nella zona di via Liguria, a Godia. È stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. Non sarebbe in gravi condizioni.