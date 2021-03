Ruba al supermercato, denunciata

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato e per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso una cittadina rumena del 1990. Ha sottratto alcuni prodotti alimentari dagli scaffali di un supermercato di via Settefontane per un valore di 32 euro e ha lasciato una lattina di birra in parte bevuta.

La sua condotta è stata notata da una persona che l’ha seguita all’esterno dell’esercizio commerciale e ha informato la sala operativa della Questura attraverso il 112. Sul posto sì è recata una Volante che ha fermato e identificato la comunitaria. Addosso le sono stati trovati un tronchese e uno strumento accuminato, oltre alla merce sottratta. Dopo le formalità di rito, è stata denunciata alla locale Procura della Repubblica ed è stata multata per aver violato la normativa antipandemica essendo domiciliata a Pavia.

Sanzionati anche due uomini che bivaccavano e consumavano birra in piazza Garibaldi. Alla vista degli operatori di una Volante sono scappati all’interno di uno stabile. Chiesto conto del loro comportamento, è emersa la violazione delle regole anti-Covid.