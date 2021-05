Ruba champagne e whisky al supermercato, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Majano hanno arrestato un rumeno classe 1983, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, per aver rubato champagne e whisky dalla Coop di Majano. Il 20 febbraio, tra le 18.45 e le 19, quasi in prossimità dell’orario di chiusura del supermercato, il 38enne, entrato come un qualsiasi acquirente con la propria borsa, si è avvicinato al bancone dei vini pregiati e dei super alcolici e, con movimenti disinvolti ha “fatto la spesa” di 12 bottiglie di champagne e cinque di whisky, per un valore complessivo di circa 618 euro. Senza passare dalla cassa, ha lasciato il supermercato dileguandosi subito dopo.

Quando gli addetti dell’esercizio commerciale si sono accorti del cospicuo ammanco, era ormai troppo tardi; hanno contattato i carabinieri della locale Stazione per sporgere denuncia. Dalla visione dell’impianto di video sorveglianza del supermercato è stato possibile appurare come l’uomo, dopo aver radunato la merce, ha estratto le bottiglie dalle loro confezioni per avvolgerle in carta d’alluminio e inserirle in una borsa di plastica con l’emblema di un altro supermercato. Lo stratagemma gli ha consentito di accumulare una maggior quantità di bottiglie che, con le confezioni, avrebbero ingombrato troppo, e, contestualmente, il marchio di un'altra catena sulla borsa avrebbe dissimulato il furto, facendo immaginare un acquisto precedente.

Una volta accumulate le 17 bottiglie, approfittando anche del passaggio di altri clienti, l'uomo ha fatto passare la merce sopra le barriere antitaccheggio.

Il 5 marzo, alle 16.44, gli addetti alle vendite del supermercato avevano notato la presenza di un cliente che, per movenze e fattezze fisiche e con la stessa borsa di plastica al seguito, sembrava lo stesso autore del furto del 20 febbraio e, quindi, hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri che, prontamente, lo hanno bloccato e identificato quale autore del furto.

Gli ulteriori accertamenti tecnici (anche grazie all’esame delle utenze telefoniche agganciate dal ripetitore della zona), hanno consentito di localizzarlo. Gli elementi raccolti hanno permesso al Gip di Udine Mariarosa Persico, su richiesta del Pubblico Ministero Giorgio Milillo, di spiccare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere; il 38enne è stato arrestato dai carabinieri e associato alla Casa Circondariale di Udine.