Ruba cibo nel negozio in cui lavora, denunciata

Furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. Questa è l’ipotesi di reato di cui dovrà rispondere una donna di mezza età della Val Resia, denunciata dai Carabinieri della Stazione di Moggio Udinese. L’attività dei militari era scattata dopo la denuncia del responsabile di un minimarket della Valle che aveva notato alcuni ammanchi di prodotti alimentari, negli ultimi due mesi.

L’indagine dei Carabinieri, condotta col supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tarvisio, ha permesso di stabilire che a fare sparire il cibo era la dipendente. La donna nascondeva gli alimenti nella propria borsa e poi nel bagagliaio dell'auto, in attesa di terminare il turno di lavoro. Si tratta di una commessa del negozio che, per non farsi scoprire, aveva in più occasioni sottratto dagli scaffali modeste quantità di prodotti.

Alla luce di quanto è emerso, qualche giorno fa è scattato un controllo mirato da parte dei Carabinieri, che hanno trovato la refurtiva sottratta in quella giornata.

Complessivamente, gli ammanchi attribuiti alla dipendente si stimano in qualche centinaia di euro. Per la donna è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Udine. La refurtiva recuperata è stata restituita al negozio.