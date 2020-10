I Carabinieri della Stazione di Villa Vicentina hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 34enne residente a Fiumicello Villa Vicentina. L'uomo, prelevato dal suo domicilio, deve scontare la pena di un anno e 11 mesi di reclusione per una condanna, passata in giudicato, per furto e utilizzo indebito di carta di credito, reati commessi alcuni anni fa. L'ordine di carcerazione è stato emesso dal Tribunale di Udine.