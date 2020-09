Ruba felpe nel negozio, il titolare lo riconosce

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato in concorso un cittadino marocchino di 36 anni. E' stato riconosciuto dal direttore del negozio in viale XX Settembre da dove, due giorni fa, aveva rubato dei capi di abbigliamento. La sua presenza è stata segnalata alla sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto una Volante. Gli operatori hanno rintracciato e identificato l’uomo. Nel suo trolley, alcune felpe e altri indumenti trafugati dal punto vendita, per un valore di circa 80 euro. E' stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

Personale della Polfer, invece, ha denunciato per la detenzione di due boccette di metadone un uomo classe 1989 e un cittadino rumeno classe 1982, inottemperante al foglio di via obbligatorio.