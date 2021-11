Ruba formaggio e superalcolici, denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato un triestino del 1988. Il suo aggirarsi in maniera sospetta fra gli scaffali di un supermercato di via Valmaura aveva attirato l’attenzione di un addetto alla vigilanza. L’uomo è stato notato togliere le etichette antitaccheggio da due pezzi di formaggio e da due bottiglie di superalcolici.

Nascosto il tutto sotto il giubbotto (valore dei prodotti 44 euro), è andato verso le casse con una bottiglia di birra e, al momento di pagare, l’addetto gli ha chiesto conto del suo operato.

E’ stata interessata la sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112. Gli operatori di una Volante hanno deferito il triestino in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.