Ruba i soldi e fa rovinare a terra la cassiera

La Stazione dei Carabinieri di Trieste Rozzol ieri mattina ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 61 anni residente in città. Nelle prime ore di apertura del negozio di abbigliamento “Blu” di via Coroneo, approfittando della distrazione di una commessa, ha rubato il denaro in cassa. La commessa del negozio, nel tentativo di fermarlo, per impedirgli di guadagnare l’uscita e scappare, è stata spinta e fatta cadere a terra.

Seguito dalla donna e da alcuni passanti, è stato poi catturato dai militari dell'Arma della Stazione di Rozzol. L'uomo è stato poi condotto agli arresti domiciliari.