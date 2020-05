Ruba il bancomat a un'anziana e lo usa per piccole spese

I Carabinieri di Spilimbergo hanno denunciato per furto e indebito utilizzo di carta di credito un uomo classe 1957 residente nella città del mosaico. L'indagine era partita dalla denuncia della proprietaria del bancomat, un'anziana vedova, che, a causa di un malunzionamento dell'Atm, dopo aver prelevato il contante, non era riuscita a recuperare la tessera. Era stato l'uomo a trovarla ma, invece di restituirla alla legittima proprietaria, ha pensato di utilizzarla per una serie di piccoli pagamenti 'contactless' (circa 50 euro in totale), per i quali non è richiesto l'uso del Pin. Ma i militari lo hanno scoperto e denunciato alla Procura di Pordenone.