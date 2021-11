Ruba il cellulare, ma le videocamere la incastrano

La videosorveglianza e le indagini condotte dal Comando di Polizia Locale di Monfalcone hanno consentito d’individuare il responsabile del furto di cellulare avvenuto in un locale del centro. L’autrice del furto, una donna residente nel Monfalconese, è stata denunciata a piede libero dopo che la Polizia locale l’ha individuata attraverso le telecamere installate in Piazza della Repubblica.

Il proprietario aveva lasciato incustodito il telefono per qualche minuto sul tavolino esterno del locale; accortosi della dimenticanza aveva provato a chiamare il proprio numero, ma risultava già spento. E’ scattata così la denuncia. Gli agenti hanno visionato le immagini che immortalavano la donna e, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gorizia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, recuperando il telefono, restituito al legittimo proprietario.

Il Sindaco Anna Maria Cisint, nel ringraziare la Polizia locale, evidenzia come ancora una volta il servizio di videosorveglianza abbia consentito d'individuare i trasgressori e denunciarli. “Che la Città sia sorvegliata dalle forze dell’ordine ci consente non solo di garantire la sicurezza dei cittadini, ma il servizio funge da deterrente verso i malintenzionati. Oggi altri cittadini per bene mi hanno chiesto d'installare nuove telecamere a ridosso di un’area verde. A conferma di come i monfalconesi riconoscono i risultati apportarti dalla sorveglianza”.

“Grazie ovviamente anche alla capacità degli operatori di effettuare le indagini e individuare le persone”.