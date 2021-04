Ruba in due negozi di abbigliamento e danneggia le auto della Polizia

Nel pomeriggio di ieri, a seguito della segnalazione di furti in due negozi di abbigliamento di Trieste, è stata diramata una nota di rintraccio dalla Sala Operativa della Questura che allertava dell’accaduto i vari equipaggi presenti in zona, fornendo la descrizione dei ladri.

Immediatamente sono intervenute una Volante e un equipaggio della Squadra Mobile che hanno individuato, in piazza Goldoni, uno degli individui segnalati, corrispondente alle descrizioni fornite. Una volta fermato, il giovane, un 25enne algerino, ha iniziato a inveire e a scagliarsi contro gli agenti. Nonostante la ferma resistenza, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo. Nascosta nella biancheria intima, aveva una tronchesina, usata per tranciare i dispositivi antitaccheggio, mentre, all’interno dello zaino, c'erano i vestiti rubati poco prima e ancora con le etichette.

Non pago, il 25enne ha danneggiato due vetture di servizio, oltre ad aver minacciato gli agenti intervenuti. Arrestato, è stato portato nel carcere di via del Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.