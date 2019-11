Ruba la borsetta dal carrello al Città Fiera, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Martignacco hanno arrestato nella prima serata di ieri un cittadino marocchino senza fissa dimora, già gravato da precedenti penali e colpito da un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Udine. L'uomo è stato notato da un addetto di un negozio del centro commerciale Città Fiera mentre si era impossessato della borsetta di una cliente che stava pagando la merce alla cassa, approfittando di un momento di distrazione.

Subito sono intervenuti i militari dell'Arma che hanno arrestato lo straniero per furto aggravato. L'uomo, classe '69, ha trascorso la notte in camera di sicurezza; questa mattina, alle 12, si è tenuta la direttissima. Il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Tutto il contenuto della borsa è stato restituito alla cliente del negozio.