Ruba le scatolette di tonno, ma le semina durante la fuga

La Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino rumeno di 30 anni, che aveva rubato ben 90 scatole di tonno in un supermercato cittadino. Lo straniero è stato pizzicato in flagranza. Poco dopo le 11, infatti, il 30enne era entrato nel punto vendita insieme ad altri due connazionali. Un addetto alla vigilanza, però, si è insospettito e ha notato che uno dei tre nascondeva, nei propri indumenti, molte confezioni di tonno (per un valore di circa 300 euro) per poi uscire dalla cassa senza pagarle.

Si è quindi messo all'inseguimento dei tre, riuscendo a bloccarne uno; nel frattempo è giunta una Volante della Questura di Udine, allertata dalla direttrice del negozio. Mentre lo straniero cercava di fuggire, ha seminato diverse scatolette, cadute da sotto i pantaloni e dal giubbotto. I prodotti sono stati restituite al negozio, il Lidl di viale Venezia, mentre l'uomo è stato arrestato per furto aggravato.